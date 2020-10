Hazard de retour au top avec le Real Madrid? Courtois y croit: «Dans peu de temps il va exploser»

Thibaut Courtois n’a pas participé au triptyque des Diables rouges (Côte d’Ivoire, Angleterre, Islande) et en a profité pour rejoindre le Real Madrid et se préparer pour la reprise du championnat. Dans un long entretien accordé à AS, il évoque sa blessure qui l’a empêché de prendre place dans les cages belges.

« Je vais bien. Après le match contre Levante, j’ai ressenti quelque chose dans le psoas (muscle entre la colonne lombaire et l’extrémité supérieure du fémur, ndlr). Nous y avons jeté un œil et ce n’était pas si grave. Si ça avait été un match très important pour l’équipe nationale, j’aurais pu jouer, mais il valait mieux se reposer, car une très longue saison et des semaines avec de nombreux matchs arrivent. Parfois, il est utile de penser au corps. Aujourd’hui, je suis retourné à l’entraînement avec l’équipe. »