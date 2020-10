Cyclisme: blessé à un genou, Quintana met fin à sa saison

Le Colombien avait été victime d’une chute lors de la 13e étape du Tour de France, qui l’avait fortement handicapé pour le reste de la course, qu’il a terminée à la 17e place.

A peine la Grande Boucle terminée, le parquet de Marseille a annoncé le 21 septembre l’ouverture d’une enquête visant des membres de son équipe française Arkéa-Samsic sur des chefs « d’administration et prescription à un sportif sans justification médicale de substance ou méthode interdite dans le cadre d’une manifestation sportive, aide à l’utilisation et incitation à l’usage de substance ou méthode interdite aux sportifs, transport et détention de substance ou méthode interdite aux fins d’usage par un sportif sans justification médicale ».