Le Portugal décrète l’état d’urgence face au bond de contaminations

L’État d’urgence entre en vigueur dès jeudi et pour une quinzaine de jours, a fait savoir le Premier ministre Antonio Costa après une réunion de son cabinet.

Les rassemblements de plus de cinq personnes dans les lieux publics et de plus de 50 personnes dans les lieux privés seront interdits. Le port du masque buccal est aussi rendu obligatoire dans l’espace public. Le parlement doit encore approuver les mesures.

Plus d’infections en Belgique

La situation au Portugal est « grave », selon M. Costa. Le nombre de cas de Covid-19 confirmés au cours des 24 dernières heures a grimpé à 2.072 mercredi, soit un bond record pour le pays de 10,3 millions d’habitants depuis le début de la pandémie.