Le secteur belge de l'assurance s'achemine vers une baisse de 5% de son chiffre d'affaires

Se laver les mains a toujours été un geste du quotidien, mais avec le covid, le lavage de mains est devenu beaucoup plus fréquent et l’une de nos préoccupations majeures : en cette Journée mondiale du lavage des mains, on fait le point sur comment bien se laver les mains pour éviter irritation, démangeaisons et sécheresse. Suivez notre guide avec une équipe d’expert de La Roche-Posay.