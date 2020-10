Les Diables en tête de leur groupe, France-Portugal au coude à coude: bilan après quatre journées de Nations League (vidéos)

Une victoire qui à de quoi donner le sourire aux Diables puisque le Danemark a, de son côté, battu et l’Angleterre et leur permet de reprendre la première place avec 9 points.

Mercredi soir, les Diables rouges avaient rendez-vous en Islande pour le deuxième match de Nations League de cette trêve internationale. Grâce à un doublé de Lukaku, les Belges sont revenus avec les trois points après leur défaite face à l’Angleterre trois jours plus tôt.

Dans les autres rencontres de la soirée, l’Italie a partagé l’enjeu face aux Pays-Bas et laisse la première place à la Pologne (victoire 3-0 face à la Bosnie-Herzégovine) dans le groupe 1. L’Allemagne et la Suisse se sont quittés sur un match incroyable et un partage qui empêche la Mannschaft de prendre la tête du groupe 4.

La France, de son côté, s’est imposée en Croatie grâce à Griezmann et Mbappé et maintient ainsi la pression sur le Portugal dans le groupe 3.