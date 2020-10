L’application « Le Soir » évolue et vous permet maintenant de consulter des articles en accès libre. Accédez à toute l’actualité en direct, recevez les dernières notifications de la rédaction et bénéficiez d’un confort de lecture amélioré sur smartphone et tablette, à tout moment de la journée.

Téléchargez l’application « Le Soir » dès maintenant : Google Play ICI et App Store ICI

Politique belge, gestion de la crise sanitaire, plan de relance... Pour accéder en illimité à tous les articles abonnés (analyses, reportages et grands formats, etc.), il est possible de profiter de notre nouvelle formule «START» pour 1€ le premier mois. A découvrir ICI.