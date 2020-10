Boisson réconfortante par excellence, le chocolat chaud est aussi l’une des boissons chaudes les plus caloriques et qui pèsent le plus lourd sur notre estomac. Mais alors que les températures baissent, l’envie de se blottir sous la couette avec un mug fumant se fait sentir. Voici trois alternatives au chocolat chaud classique à boire sans culpabiliser.