Couvre-feu, télétravail, contacts rapprochés: la France prend de nouvelles mesures

Le gouvernement français va instaurer à partir de samedi un couvre-feu nocturne à Paris et dans huit grandes agglomérations, dont Marseille, Lyon et Grenoble. Cette mesure sera en vigueur de 21h00 à 06h00 durant au moins quatre semaines, a annoncé le président Emmanuel Macron mercredi.

« Le couvre-feu durera quatre semaines et nous irons devant le Parlement pour le prolonger jusqu’au 1er décembre. Six semaines, c’est le temps qui nous paraît utile », a déclaré le chef de l’État lors d’une interview sur TF1 et France 2.

Outre Paris, les métropoles de Lille, Grenoble, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Rouen, Toulouse et Saint-Etienne sont concernées par cette mesure, qui concerne environ 20 millions de personnes sur une population d’environ 67 millions de Français.

Des amendes de 135 euros seront dressées en cas de non-respect du couvre-feu et des dérogations seront accordées, par exemple pour ceux qui « rentrent du travail après 21h00, ou qui travaillent de nuit », a indiqué le chef de l’État.

Sphère privée

La France fera l’expérience à partir de samedi de « la règle des six ». C’est surtout dans la sphère privée qu’Emmanuel Macron espère voir les mentalités changer, en demandant aux Français de « ne pas être plus de six à table » dans les réunions privées. Il faut « mettre au maximum le masque, y compris en famille ou entre amis ».

Télétravail

Il a par ailleurs préconisé « deux à trois jours de télé-travail par semaine » dans les entreprises où cela est possible, pour « réduire un peu la pression collective ». « Il faut que ce soit aussi négocié dans les branches et au plus près dans l’entreprise », selon lui.

Face à une situation épidémique qu’il juge « préoccupante », le chef de l’État, égrainant les derniers chiffres d’entrées en réanimation ou d’hospitalisations, a appelé les Français à « réagir » et promis des aides économiques supplémentaires.

« Le virus est partout en France », a souligné le président français en précisant aussi que les soignants étaient « très fatigués » et qu’il n’y avait « pas de lits en réserve ».