Les universités et hautes écoles francophones passent en code orange, sauf pour les premières bac

Une réunion s’est tenue ce jeudi matin entre la ministre de l’Enseignement supérieur Valérie Glatigny (MR), les recteurs des six universités francophones et les représentants des hautes écoles et des écoles supérieures des arts. Tous ont reconnu que la situation actuelle de l’épidémie en Belgique nécessitait de prendre des mesures fortes. Comme dans des universités et hautes écoles flamandes, le code orange a donc été décidé, c’est-à-dire que 75 % des cours se donneront désormais à distance.

Mais les recteurs et représentants de l’enseignement supérieur ont demandé et obtenu une dérogation pour les étudiants de première année (BAC1) pour qui le code reste au jaune avec une tendance inverse donc : 25 % seulement à distance et 75 % en présentiel. L’idée est de préserver les besoins spécifiques de ces jeunes étudiants. Pour eux comme pour tous les autres, les travaux pratiques seront maintenus, avec masque et distance sociale.

Ce nouveau code couleurs pourrait être chamboulé ce vendredi si le Conseil de sécurité devait décider de durcir les mesures au niveau national. Ce jeudi, l’Université de Gand (UGent) a annoncé par voie de communiqué qu’elle passera en code rouge dès le 26 octobre. Cela signifie que les cours en auditoire seront totalement supprimés.