Open d’Australie: le directeur du tournoi plaide pour des mesures de quarantaine plus souples

Craig Tiley, directeur de l’Open d’Australie, est confiant quant à la tenue en janvier 2021 du premier Grand Chelem de la saison, mais il plaide pour un assouplissement des règles de quarantaine.

« Si un joueur doit rester en quarantaine et est bloqué dans un hôtel deux semaines avant le début de sa saison, cela n’arrivera pas », a expliqué Tiley à l’Australian Associated Press (AAP) jeudi. « Tu ne peux pas demander aux joueurs de rester en quarantaine pendant deux semaines, puis sortir et être prêts à jouer un Grand Chelem. »