Coronavirus - Avrox et trois fédérations enterrent la hache de guerre au sujet des masques

La société luxembourgeoise Avrox, qui a livré 15 millions de masques à la Belgique il y a quelques mois, non sans provoquer certains grincements de dents, a annoncé jeudi avoir enterré la hache de guerre avec les fédérations Creamoda (confection et habillement), Febelsafe et FBT (entretien du textile).

Par Belga