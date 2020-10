Tous les jours, 800.000 personnes sont en contact avec «Le Soir»

Réalisée pendant la période de confinement (mars, avril et mai), l’étude confirme tous les indicateurs remontés par le secteur depuis mars (et le début du confinement), à savoir : un retour massif du Belge vers les marques de presse dites « traditionnelles ». Au total, plus de 6 millions de Belges (+ 6,5 %), dont 2,44 millions de francophones (+ 12,5 %) ont été en contact quotidiennement avec leur « journal », que ce soit, donc, sur les sites de presse, les applications et le papier.

Hausse générale

Les éditions de SudPresse affichent une hausse spectaculaire de 72,4 %, soit 1,2 million de personnes en contact quotidien avec l’une de leurs marques (Sudinfo.be, La Meuse, Nord Eclair…). Le Soir suit avec 800.000 contacts quotidiens (+ 25,4 %). Rossel occupe donc une position de leader, tant dans le segment des journaux « populaires » que celui des « quality ». Suivent ensuite, La DH (783.000), L’Avenir (675.000, le seul à ne pas afficher de progression à deux chiffres), La Libre Belgique (500.000) et L’Echo (184.000).