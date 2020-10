Ecoles: le congé de la Toussaint prolongé jusqu’au 11 novembre inclus

Pour faire face à la multiplication des cas de covid au sein des écoles et aux taux d’absence importants chez les enseignants et directions, la ministre de l’Education et les acteurs de l’enseignement, réunis ce jeudi midi, se sont entendus sur une prolongation du congé de la Toussaint, nous apprend une source proche du dossier.

Lire aussi Covid: 5 infos à savoir avant le comité de concertation ce vendredi

La semaine de vacances d’automne sera donc prolongée de trois jours, soit jusqu’au mercredi 11 novembre inclus. Ce jour-là étant férié, deux jours de congé seront ainsi « offerts » aux écoles (le lundi 9 et le mardi 10 novembre).

Lire aussi Covid: la Wallonie et Bruxelles épicentres de la seconde vague

Ce compromis, suggéré par la ministre Caroline Désir et approuvé par les acteurs de l’enseignement (syndicats, fédérations de PO et associations de parents), fait suite à la proposition avancée en début de semaine par le Segec, le Secrétariat général de l’enseignement catholique, de prolonger le congé de la Toussaint d’une semaine entière. Une façon, selon son directeur général, Etienne Michel, de « casser la propagation du virus au sein des écoles », tout en « anticipant la réforme des rythmes scolaires prévue ».