D1A: Standard – FC Bruges comme choc de la 9e journée de championnat

La 9e journée débutera samedi après-midi par le duel entre le CS Bruges et La Gantoise (16h15), suivi de Malines – Courtrai (18h30) et de Beerschot – Saint-Trond (18h30).

Le championnat de Belgique de football reprend ses droits ce week-end, avec la 9e journée, programmée entre la trêve internationale et la 1e journée de l’Europa League et de la Ligue des champions. Le choc Standard – FC Bruges sera l’affiche de cette 9e journée.

Charleroi se rendra pour sa part dimanche à Genk (18h15). Les Zèbres, 19 points au compteur, restent sur une défaite face au Standard dans le choc wallon, et tenteront de renouer avec la victoire face à des Limbourgeois toujours en quête de leur première victoire sous les ordres de leur nouvel entraîneur Jess Thorup.

Sclessin sera le théâtre de l’affiche du week-end, le Standard recevant le FC Bruges samedi soir (20h45). Les Rouches sont 3e avec 17 points, à une unité des Bruegois, et à 2 points du leader Charleroi.

Dimanche après-midi, Zulte Waregem recevra l’Antwerp (13h30), tandis que Mouscron, lanterne rouge et seul club de l’élite à n’avoir pas encore gagné le moindre match, accueillera Eupen (16h00).

En soirée, Anderlecht sera l’hôte d’Oud-Heverlee Louvain (20h30). Les Mauves, qui restent sur un 1/6 (nul face à Eupen et défaite à Bruges), espèrent renouer avec le succès face à des Louvanistes qui les précèdent au classement. OHL est en effet 6e (14 points), Anderlecht 7e (13 points).

Enfin, le dernier match de la soirée doit opposer Waasland-Beveren à Ostende lundi soir (20h45). Il n’est pas encore certain que ce match aura lieu. Waasland-Beveren compte neuf joueurs positifs au Covid-19. Les joueurs waaslandien effectueront vendredi un nouveau test de dépistage. Le club décidera ensuite s’il demande ou non le report du match de championnat contre Ostende. Selon le protocole de la Pro League et le règlement fédéral, le report d’un match peut être demandé à partir de sept cas de contamination au sein du noyau A.