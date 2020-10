Le plan de répartition entre hôpitaux ne fonctionne pas, déplore Philippe Close

Le bourgmestre de la Ville a par ailleurs plaidé pour une affectation au moins partielle du bonus de la Sécurité sociale constitué par une série de dépenses de soins qui n’ont pu être engagées en raison de la crise sanitaire, à la correction du déficit abyssal qui se profile pour les hôpitaux bruxellois pour l’année en cours. On évoque, selon M. Close, un montant de quelque 30 millions d’euros.

Il a par ailleurs une nouvelle fois plaidé pour le recours plus systématique aux Sanctions Administratives Communales (SAC) qu’aux amendes pénales en matière de non-respect de l’obligation de porter le masque. Cet outil permet selon lui de prendre des mesures plus proportionnelles et remplit une fonction davantage « réparatrice ».