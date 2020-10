Congés supplémentaires, code orange, présentiel: voici les dernières mesures prises dans l’enseignement

Les quelque 800.000 élèves de la FWB et leurs enseignants bénéficieront donc de deux jours de congés en plus. Les cours reprendront le 12 novembre prochain.

Les acteurs de l’école francophone et la ministre de l’Education Caroline Désir (PS) ont décidé jeudi de prolonger les vacances de Toussaint, prévues normalement du 2 au 6 novembre prochains, jusqu’au 11 novembre inclus.

La mesure, sollicitée par plusieurs interlocuteurs, est prise dans le cadre de la lutte contre le coronavirus et vise à permettre au personnel des écoles de souffler un peu.

« Cette idée a clairement du sens vu la situation sanitaire et l’état de fatigue des directions, des enseignants et des autres membres du personnel, mais elle présente divers inconvénients majeurs dont les impacts pédagogiques pour les élèves et la difficulté pour les parents – qui subissent eux-aussi de plein fouet les effets de la crise sanitaire – de trouver des solutions de garde pendant toute une semaine », a souligné la ministre dans un communiqué.