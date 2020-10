Coronavirus: la Pro League stoppe les compétitions élites jeunes

La Pro League a décidé jeudi d’interrompre les compétitions des élites jeunes (U13 à U18) afin d’empêcher la propagation du coronavirus. Il n’est pas question de reporter les compétitions des espoirs et des équipes A.

Alors que les ailes amateurs néerlandophone et francophone ont décidé d’annuler les matches des joueurs de plus de 19 ans et pas des plus jeunes, le football professionnel fait l’inverse. Les championnats de jeunes sont interrompus jusqu’au 8 novembre.