L’équipe Education First recommande de mettre un terme au Giro dès dimanche: l’UCI refuse

L’équipe Education First a même recommandé de mettre un terme au Giro dès dimanche, avant la troisième et dernière semaine de course, une hypothèse réfutée en l’état par l’Union cycliste internationale (UCI) qui a rappelé l’engagement des organisateurs de sécuriser la bulle de la course.

« Nous ne menaçons pas de partir », a précisé ensuite le patron de l’équipe américaine, Jonathan Vaughters, en parlant d’une « suggestion » : « Nous préférons aller jusqu’au bout. Et nous continuerons si la prochaine série de tests montre qu’on peut le faire en sécurité. »