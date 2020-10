Steven Defour va retrouver la D1A: il signe pour une saison à Malines

Capitaine de l’équipe de Genk sous les ordres de Felice Mazzù, Sébastien Dewaest est aujourd’hui relégué dans le noyau B limbourgeois. Une décision provoquée par Hannes Wolf et dont les conséquences ne seront pas simples à gérer maintenant que l’entraîneur allemand n’est plus là et que Genk n’a pas laissé partir le joueur lors du dernier mercato.