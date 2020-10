Covid: pour Yves Van Laethem, il faut laisser les écoles ouvertes

Vers un couvre-feu ?

Les provinces du Brabant wallon et du Luxembourg ont décrété un couvre-feu entre 1h et 6h du matin. Le président français Emmanuel Macron a, quant à lui, annoncé un couvre-feu entre 21h et 6h dans la région Ile-de-France (Paris) et 8 grandes villes. Le virologue flamand Marc Van Ranst avait précisé que les décisions françaises seraient observées avant la prise de nouvelles mesures générales en Belgique.

À qui faut-il s’attendre pour le nouveau comité de concertation prévu vendredi ?

« Je pense qu’il faut faire quelque chose, ça, c’est bien sûr dans les mains des politiques, la situation épidémiologique est du même niveau que la France ou les Pays-Bas, même un peu moins mal, on se voit mal ne prendre aucune mesure. Demain il y aura de nouvelles mesures, j’en suis persuadé. J’espère qu’elles seront compréhensibles, surveillables, ou imposées comme l’est le principe du couvre-feu car c’est une des rares mesures qui permet d’avoir un impact sur ce qui passe dans les familles » conclut l’expert.