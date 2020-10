Mort de Victorine: le principal suspect mis en examen pour meurtre précédé d’une tentative de viol

Il a toutefois été mis en examen pour enlèvement, séquestration et meurtre précédé d’une tentative de viol, le corps de la jeune femme ayant été retrouvé sans son pantalon.

M. Bertin a en revanche reconnu devant les enquêteurs avoir déposé le corps de la victime dans l’eau pour le dissimuler, ce qui correspond aux conclusions de l’autopsie ayant fait état d’une mort par noyade et d’un étranglement.

Une avancée majeure de l’enquête

Mercredi matin, une « remise en situation de l’intéressé sur le lieu supposé du meurtre a permis d’accréditer une partie de ses déclarations », a ajouté M. Duffau.

Le mis en examen a notamment reconnu être rentré chez lui puis avoir jeté ses vêtements dans un container après les faits. Ces vêtements ont été retrouvés par les enquêteurs.

Selon le procureur-adjoint, « le témoignage d’un proche du suspect, qui a reçu ses confidences », a permis son arrestation mardi après-midi.

« 20 jours après le décès de la jeune Victorine Dartois, nous sommes tous soulagés de cette avancée majeure de l’enquête », a salué de son côté le procureur de Grenoble Eric Vaillant.

La disparition de la jeune étudiante en BTS de 18 ans avait provoqué une forte émotion à Villefontaine, où près de 6.000 personnes lui avaient rendu hommage lors d’une marche blanche le 4 octobre. Trois jours plus tard, plus d’un millier de personnes avaient également assisté à ses funérailles à Bourgoin-Jallieu, pour soutenir ses parents, ses deux sœurs et son frère.

D’importants moyens ont été déployés dans le cadre de l’enquête, dont une cellule de dix enquêteurs exclusivement dédiés à l’enquête au sein de la gendarmerie de l’Isère.