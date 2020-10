Coronavirus - Takeda Lessines produira des traitements au plasma contre le Covid (PRESS)

Si les essais cliniques s'avèrent positifs, le site de Lessines, qui emploie actuellement 1.200 personnes, fera plus que probablement partie de ceux qui produiront le médicament à grande échelle lors de la phase commerciale.

"On nous a demandé d'être prêts et nous le serons. On est dans les starting-blocks", déclare M. Dorignaux. "On ne sera pas le seul site à produire ce traitement, mais Lessines jouera un rôle important vu l'expérience accumulée ici et les capacités de production disponibles."