La saison 2020-2021 au Jardin-Passion: les reprises étoilées à ne pas manquer

C’est l’une des thématiques récurrentes de la saison : l’avenir de notre planète. Seul-en-scène désormais étiqueté du « label d’utilité public », ce spectacle est entièrement réalisé avec des données issues du monde scientifique, mais mâtiné d’un humour décalé. Doit-on vraiment craindre un effondrement de notre civilisation ? Comment vivre en autonomie totale ? Quelles seront les véritables victimes en cas d’effondrement ? Après ce spectacle, la survie n’aura plus aucun secret pour vous.

Toute la saison.

Nos critiques des reprises

Bibot distinguée * *

Les 6 et 7 janvier 2021

Elle avait, il y a quatre ans avec Bibot debout , délaissé les sketches du one-woman-show pour tenter l’aventure du stand-up. Avec Bibot distinguée , l’ex-Miss Bricola des Snuls ne prend plus qu’elle et sa propre histoire (familiale, artistique) pour modèle d’inspiration. Bibot, qui confesse sa crise de la cinquantaine, plonge ici dans les voluptueux abîmes de l’autodérision. Et c’est une excellente surprise.