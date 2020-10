Formule 1: le GP du Vietnam définitivement annulé pour 2020, incertitudes pour 2021

Il ne se passe plus un Grand Prix de Formule 1 sans qu’une voiture de sécurité ne neutralise l’épreuve. La protection des commissaires de piste, chargés d’évacuer une monoplace en panne ou de nettoyer le bitume de débris de carbone n’explique pas tout. Trop souvent, cette… Mercedes sert à réduire l’écart entre Hamilton et ses poursuivants et à redistribuer les cartes. Ce fut encore le cas dimanche dans l’Eifel.