Christie Morreale : «C’est un reconfinement dans le sens où on va limiter les liens sociaux»

« C’est un reconfinement dans le sens où on va limiter les liens sociaux, on va prendre de nouvelles mesures. Mais il faut aussi préserver l’essentiel, comme l’éducation de nos enfants et l’accès aux soins de santé. »

Les nouvelles mesures ne s’expliquent par ailleurs pas par l’échec du tracing, a-t-elle ajouté. « La Belgique est dans le top 5 des pays qui organisent le mieux le tracing au niveau européen. Mais avec l’augmentation de l’épidémie, on est passé par exemple de 700 à 3.000 appels par jour. Donc on engage du personnel supplémentaire, on renforce les cellules de tracing et on s’adapte en envoyant des SMS plutôt que des appels pour certains. »