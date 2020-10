Coronavirus: «Et maintenant, on fait quoi ?» La conférence en direct vidéo

Carta Academica, collectif d’académiques « engagés », dont on peut lire une chronique chaque samedi sur notre site, et Le Soir ont décidé de lancer la réflexion.

« Et maintenant, on fait quoi ? ». Ce vendredi, à 19h, un débat d’1h30 se déroulera à la rédaction, rue Royale. Il sera retransmis en direct pour nos lecteurs via notre page Facebook ICI, puis ultérieurement par les soins de Carta Academica, et par Le Soir, qui en diffusera des extraits sur son site.

Trois grandes thématiques seront abordées :

1. La transition écologique et sociale : vers quel modèle ? et comment y arriver ?

2. La fiscalité et la justice fiscale : quels moyens pour mieux répartir la charge ?

3. Le budget et la dette : vers quel modèle économique ?

Avec, en sus, la question des inégalités, qui traverse chaque dossier de part en part.

Pour en débattre quatre experts : Paul De Grauwe, professeur à London School of Economics, Christine Mahy, secrétaire générale du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté, Isabelle Ferreras, professeure de sociologie à l’UCLouvain, et Nicolas Van Nuffel, directeur du plaidoyer au CNCD-11.11.11, la coupole des organisations de solidarité internationale.

Pour poser les enjeux et nourrir la réflexion, nous les avons préalablement interrogés ICI. Vous êtes invités à en faire de même. Béatrice Delvaux, éditorialiste en chef du Soir, qui animera le débat, se chargera de relayer vos questions vendredi soir, en direct. Posez-les dès maintenant en commentaire de notre direct vidéo sur Facebook.