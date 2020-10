Coronavirus: tous les hopitaux du pays en phase 1B dès le 26 octobre

Tous les hôpitaux universitaires et généraux de notre pays doivent pouvoir passer à la phase 1B au plus tard le lundi 26 octobre. La phase 1B signifie que 50 % des lits de soins intensifs et quatre fois ce nombre de lits en hospitalisation conventionnelle sont dédiés à la prise en charge de patients Covid-19, a annoncé vendredi le SPF Santé publique.

Cette décision a été prise après concertation avec le secteur hospitalier, a-t-on précisé de même source.

De manière générale, cette mesure va entraîner une réorganisation des activités, à savoir la déprogrammation d’interventions jugées non urgentes ou encore la réinstauration de consultations téléphoniques.

Dans plusieurs endroits du pays, les hôpitaux sont déjà passés en phase 1B.