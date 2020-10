Coronavirus: un couvre-feu sera d’application de minuit à 5h dès lundi

Les représentants des gouvernements fédéral, des Communautés et des Régions se sont retrouvés vendredi à 14h00 au Palais d’Egmont à Bruxelles pour un comité de concertation très attendu. Les exécutifs du pays se sont mis d’accord sur la façon d’endiguer la deuxième vague de la pandémie de coronavirus qui touche le royaume.

Le comité de concertation rassemblant les principaux ministres du gouvernement fédéral et les entités fédérées a décidé vendredi d’instaurer un couvre-feu nocturne entre minuit et 05h00 à l’échelle nationale.

Fermeture de l’Horeca

D’après les informations de plusieurs quotidiens, la fermeture ou non de l’horeca a cristallisé les tensions. Suite à ces discussions, une décision difficile est tombée. Durant quatre semaines, et ce à partir de lundi, l’Horeca (cafés et restaurants) devra fermer. Une évaluation du dispositif aura lieu après 15 jours.