Coronavirus: le télétravail redevient la règle pour les secteurs où c’est possible

Les représentants des gouvernements fédéral, des Communautés et des Régions se sont retrouvés vendredi à 14h00 au Palais d’Egmont à Bruxelles pour un comité de concertation très attendu. Les exécutifs du pays se sont mis d’accord sur la façon d’endiguer la deuxième vague de la pandémie de coronavirus qui touche le royaume. Une série de nouvelles mesures ont été prises.

Le télétravail deviendra obligatoire dans les secteurs où c’est possible. Lorsqu’il n’est pas possible, il faudra faire tout ce qui est possible pour que tout le monde puisse travailler en sécurité.