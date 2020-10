Coronavirus: on jouera bien ce week-end au hockey dans toutes les catégories

« Tous les matchs se dérouleront ce week-end suivant notre protocole mis en place », a confirmé vendredi soir Denis Van Damme, le responsable de la communication à la fédération de hockey (ARBH). Celui-ci a également précisé que les bars et restaurants des club-houses seront accessibles suivant les réglementations locales en vigueur et suivant le protocole établi par la fédération, « avant d’être fermés à partir de lundi », a-t-il prévenu.

Plus tôt dans la semaine, l’ARBH, via un communiqué de la ligue francophone, avait annoncé sa volonté de continuer à jouer dans toutes catégories « dans le strict respect des mesures sanitaires en vigueur pour limiter la propagation du virus ».

Pour l’ARBH, « le terrain de sport n’est pas un lieu de contamination en soi. Cela est d’autant plus vrai pour le hockey qui se joue à l’extérieur et dont les contacts sont fortuits. En revanche, comme stipulé dans nos protocoles, une attention particulière doit être portée sur les moments et les lieux où des rassemblements à risque pourraient prendre place : les briefings de matches, les dugouts, les vestiaires et les douches, le covoiturage, l’après-match. C’est réellement là que réside le danger de contamination. »

Une situation qui pourrait évoluer fin de semaine prochaine. Comme expliqué par le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, après le comité de concertation de vendredi lors d’un point presse, tous les protocoles mis en place par le secteur du sport seront revus dans la semaine à venir par le commissaire Pedro Facon afin de les adapter à la situation actuelle.