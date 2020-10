Youri Tielemans n’exclut pas un retour à Anderlecht: «Ce serait beau» (vidéo)

Joueur du Sporting d’Anderlecht entre 2013 et 2017 avant de partir à Monaco et de déposer ses valises à Leicester, Youri Tielemans a beaucoup évolué ces dernières années. Dans une interview accordée à Eleven Sports, il évoque la situation de son ancien club : « Ces dernières semaines, ça va de mieux en mieux. C’est vrai que c’est très difficile de recommencer. Il y a de nouveaux dirigeants, le staff est nouveau, Vincent (Kompany) est entraîneur. C’est compliqué ce qu’il se passe mais j’ai l’impression qu’ils reconstruisent tout pour repartir de l’avant ».

Interrogé sur un éventuel retour au Parc Astrid à l’avenir, Tielemans sourit et n’est pas contre cette idée : « On m’en parle de plus en plus à cause de Vincent mais oui ce serait beau évidemment. Mais c’est encore très loin, j’ai encore le temps ».