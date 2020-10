Coronavirus: le nombre d’hospitalisations quotidiennes a quasi doublé en une semaine

Au cours des sept derniers jours, 207 personnes en moyenne ont été admises chaque jour à l’hôpital en raison d’une infection par le coronavirus, ressort-il samedi des données communiquées par l’Institut de santé publique Sciensano. Ce nombre a presque doublé par rapport à la semaine précédente, lorsque les hospitalisations s’élevaient encore à 107 par jour en moyenne.

La Belgique a atteint mardi le cap symbolique des 10.000 nouvelles contaminations sur une seule journée.

Pour faire face à l’afflux de patients et à la saturation qui menace, tous les hôpitaux universitaires et généraux de Belgique devront être en mesure de passer à la phase 1B du plan d’urgence hospitalier au plus tard le lundi 26 octobre. Cela signifie notamment que la moitié des lits de soins intensifs est dédiée à la prise en charge de patients Covid-19.