Le Grand Oral de Céline Nieuwenhuis: «Une partie de la population sait à peine qu’il y a un virus»

La deuxième vague redoutée depuis des mois est bien là, malgré les mesures et les consignes de sécurité, notamment parce qu’une partie de la population ne les a pas respectées, d’après plusieurs experts, qui déplorent ne pas avoir réussi à convaincre de la gravité de la situation. « Je pense qu’une grande partie des Belges ne suit pas l’actualité, ne suit pas les discours des autorités, n’entend pas ce qu’il y a à faire, et a donc des difficultés à être informée. On a encore entendu l’UZ Brussel parler d’un bon nombre de personnes qui viennent à l’hôpital et qui n’ont aucune idée de ce qu’est le Covid et de ce qu’il faut faire », témoigne Céline Nieuwenhuis. Des personnes qui savent à peine qu’il y a un problème de virus, qu’il est important de se laver les mains, de garder des distances avec les gens. Alors l’hôpital bruxellois a réagi : « Très vite, il a rassemblé des jeunes du quartier dans l’hôpital pour voir avec eux comment il faut communiquer directement avec les gens, en allant les chercher chez eux. C’est une pratique qu’on aurait dû faire dès le début ! On sait qu’il y a toute une série d’associations de quartier qui savent mieux comment parler à toute cette part de la population qui est passée à côté des informations essentielles. »

Gouvernement VS experts ?

Céline Nieuwenhuis faisait partie de la première mouture du GEES. Une expérience qu’elle ne regrette pas mais qui ne s’est pas donné les moyens de fonctionner, explique-t -elle. « On n’a pas eu un mandat clair, on ne savait ce qu’on attendait de nous, ni jusqu’à quand. C’est sympa de courir un marathon, mais quand on sait où est la ligne d’arrivée, ça permet d’y voir plus clair. Et puis certains experts sont sortis dans la presse parce que des éléments qui étaient dans le rapport du GEES n’étaient pas pris en compte. En ce qui concerne le social dont je m’occupais, rien de ce qui était dans les revendications n’a été mis en œuvre par les autorités, à part le soutien aux CPAS au mois de juillet et 50€ par mois pendant 6 mois pour les ménages précaires… Mais le reste n’a pas été pris en compte. Ça m’a permis de voir de près comment se passent les choses et c’était important de le dire publiquement. »