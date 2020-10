Tournoi d’Anvers: Goffin pourra jouer jeudi et la jauge de 1.500 fans par jour est maintenue

Les bonnes nouvelles sont là pour le tournoi d’Anvers puisque, ce samedi après-midi, Dick Norman, le directeur du tournoi a confirmé que David Goffin, nº1 belge et tête de série nº1 du tournoi, pourra jouer. « Ceci, même si son test COVID-19 est positif ou négatif, car désormais, avec plus d’une semaine de quarantaine derrière lui, il n’est plus contagieux et ce sera confirmé par notre équipe médicale. David a marqué son désir de vouloir jouer et a demandé de pouvoir faire son entrée dès jeudi (NDLR : il est bye au premier tour). »

L’autre bonne nouvelle, c’est que l’European Open, malgré le contexte sanitaire, pourra se jouer avec du public. « Notre protocole qui vise à accueillir 1.500 fans par jour séparés, en 4 entrées et tribunes, est maintenu et nous sommes très heureux de pouvoir l’annoncer car nous avons beaucoup travaillé en concertation avec les autorités », poursuit Dick Norman. « Et on va même renforcer ce protocole en nous assurant qu’il y ait bien deux sièges, et pas un comme initialement prévu, et une rangée, entre chaque bulle. Nous avons aussi avancé la programmation de 2h (NDLR : 1er match à 12h au lieu de 14h) pour respecter aussi le couvre-feu mis en place en Belgique. »

La seule mauvaise nouvelle du jour vient, en fait, de Ruben Bemelmans. Le Limbourgeois avait reçu une wild-card pour ce tournoi, mais a été testé positif au COVID-19 voici deux jours. Il est donc remplacé dans le tableau par le jeune Zizou Berg, en compagnie aussi de Kimmer Coppejans et de… David Goffin donc. Le tirage au sort du tableau principal est prévu ce samedi à 18h.