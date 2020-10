Professeur d’histoire décapité en France: le message de revendication émanait bien de l’agresseur abattu

Abdoullakh A., « né le 12 mars 2002 à Moscou en Russie » et qui bénéficiait du statut de réfugié, a été abattu par des policiers alors qu’il « courait dans leur direction en tirant à cinq reprises avec une arme de poing », a expliqué le procureur.

Selon son récit, trois policiers ont riposté, entraînant la chute de l’assaillant. « Alors qu’il tentait de se relever et de donner des coups de couteau aux policiers, il était neutralisé par les forces de l’ordre », a-t-il raconté, indiquant que son corps présentait « neuf impacts » de balle.

Les policiers ont retrouvé sur lui « un couteau de type poignard, une arme de poing de type Airsoft et cinq cartouches de gaz compatibles avec cette arme ».

Connu des services de renseignements

Par ailleurs, « un second couteau d’une longueur totale de 35 centimètres, ensanglanté, était découvert à une trentaine de mètres du lieu du crime », a indiqué M. Ricard.

L’agresseur, qui habitait à Evreux (Eure) et avait un titre de séjour délivré le 4 mars dernier et valable jusqu’en mars 2030, « était inconnu des services de renseignements sur un plan judiciaire ». « Il n’a jamais été condamné tout en étant connu pour des affaires de dégradation de biens publics et de violences en réunion, alors qu’il était encore mineur », a précisé le procureur.

Par ailleurs, selon M. Ricard, parmi les neuf personnes actuellement en garde à vue figure le père d’une élève du professeur décapité, qui avait notamment appelé sur les réseaux sociaux à la mobilisation contre ce dernier et à son renvoi de l’établissement après un cours pendant lequel l’enseignant avait montré des caricatures de Mahomet.

« La demi-soeur de cet homme avait rejoint l’organisation Etat islamique en 2014 en Syrie et elle fait, à ce titre, l’objet d’un mandat de recherche par un juge d’instruction antiterroriste », a précisé M. Ricard.

Un autre homme, « connu des services de renseignement » et qui a notamment participé à des vidéos publiées par le père de l’élève, est aussi en garde à vue avec son épouse.