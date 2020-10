Tour d’Italie: Filippo Ganna remporte le contre-la-montre de la 14e étape, Joao Almeida toujours leader

Champion du monde de la spécialité, Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) s’est montré intraitable sur le contre-la-montre de 34,1 kilomètres entre Conegliano et Valdobbiadene samedi lors de la 14e étape du Tour d’Italie. L’Italien, dont c’est déjà le 3e succès sur ce Giro, a devancé son équipier australien Rohan Dennis, l’Américain Brandon McNulty (UAE Emirates) et Thomas De Gendt (Lotto Soudal). Leader du général, le Portugais Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step) a terminé 6e et conforté son maillot rose.

Victor Campenaerts (NTT) a été le premier à établir un temps de référence. Le Belge, détenteur du record de l’heure, a signé le chrono de 44 : 46, prenant provisoirement la tête avant de terminer 12e.