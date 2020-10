Bundesliga: le Borussia Dortmund s’impose de justesse à Hoffenheim (0-1, vidéo)

Le Borussia Dortmund s’est imposé sur le plus petit score à Hoffenheim (0-1) samedi lors de la 4e journée de Bundesliga. Axel Witsel a joué toute la rencontre alors que Thomas Meunier, auteur d’une tête sur la transversale dans le premier acte, a été remplacé à la 75e. Blessé, Thorgan Hazard n’était pas sur la feuille.

Après une première mi-temps stérile en but, le BVB a dû attendre le dernier quart d’heure pour débloquer le marquoir. Erling Haaland, bien lancé dans la profondeur, a servi Marco Reus sur un plateau d’argent (0-1, 76e). Malgré de nouvelles occasions dans les dernières minutes, les Borussen n’ont pas pu inscrire un second but.

Simultanément, le Hertha Berlin s’est incliné à domicile devant Stuttgart (0-2). Seul sur coup franc, Marc-Oliver Kempf a eu tout le loisir d’ajuster le portier berlinois d’une tête puissante (0-1, 9e). Un tir lointain de Gonzalo Castro (0-2, 68e) a donné au score son allure définitive. Capitaine berlinois, Dedryck Boyata a joué toute la rencontre alors que Dodi Lukebakio est monté à la mi-temps. Orel Mangala a joué 90 minutes du côté des visiteurs.

Au classement, le Borussia est provisoirement deuxième avec 9 points, devant Stuttgart (7). Le Hertha est 15e avec 3 unités.