Serie A: un doublé d’Ibrahimovic offre le derby à l’AC Milan, malgré un but de Romelu Lukaku (1-2, vidéos)

L’Inter, qui restait sur quatre victoires dans ce derby milanais, était privée de six joueurs positifs au Covid-19 dont certains titulaires (Skriniar, Bastoni, Young) et Radja Nainggolan.

Le Derby de la Madonnina entre l’Inter et l’AC Milan a été remporté samedi soir par les Rossoneri (1-2). Romelu Lukaku a répondu à un doublé de Zlatan Ibrahimovic, décisif dans ce choc de la 4e journée de Serie A.

Guéri lui du coronavirus, Zlatan Ibrahimovic a marqué de son empreinte le début de match. La star suédoise a converti, en deux temps, un penalty après avoir subi une faute d’Aleksandar Kolarov (0-1, 12e). Dans la foulée, ’Ibra’ a inscrit un doublé, à la réception au petit rectangle d’un centre parfait signé Leao (0-2, 16e). Le premier acte, animé et de qualité, a vu l’Inter réduire l’écart via son attaquant belge. Un centre d’Ivan Perisic a permis à ’Big Rom’ de marquer son 4e but en autant d’apparitions en championnat.

La seconde période a été un peu plus terne. Touché par le gardien rossonero Gianluigi Donnarumma, Lukaku a cru provoquer un pénalty mais l’arbitre de la rencontre a annulé sa décision en sifflant un hors-jeu contesté.