Les bulletins des Rouches contre Bruges: Balikwisha et Vanheusden ont été omniprésents

7 Vanheusden : on sent qu’il affectionne cette position dans la défense à trois. Il n’a pas hésité à sortir de sa position pour presser haut ou ressortir le ballon proprement, grâce à sa technique balle au pied. C’est d’ailleurs lui qui provoque le penalty à l’heure de jeu, en devançant un Mechele un peu attentiste. Dans son duel avec Krmencik, il a également été très solide. Une volée pied gauche déviée en fin de rencontre qui aurait pu faire mouche, il a véritablement poussé ses coéquipiers pour égaliser.

6,5 Bodart : il a été très sollicité au pied en début de rencontre, ce qui l’a un peu déstabilisé. Il n’a pas eu de travail en première période… si ce n’est sur la frappe et le but de Diatta, mais il ne peut rien faire. En deuxième mi-temps, Lang l’a mis à contribution : une frappe bien captée puis, surtout, un arrêt décisif sur sa ligne, après une tête à bout portant du Hollandais.

5,5 Fai : un début de match compliqué face au virevoltant Diatta et aux montées de Sobol, avant plusieurs projections vers l’avant intéressantes. Mais ses centres ont souvent été trop longs ou simplement la conséquence d’un mauvais choix. Une meilleure deuxième mi-temps face à une équipe de Bruges qui a un peu reculé.

6,5 Gavory : il prend un gros coup sur un tacle de Mata qui n’est pas averti sur cette action. Sur le but brugeois signé Diatta, il est battu dans le duel aérien par Dennis. Pour le reste, il a assuré son job en défense et face à Diatta, qui a changé de côté en deuxième période, il a été moins inquiété. Après le raté de Lestienne, il s’est porté volontaire pour tirer et égaliser via le penalty en fin de match.

6 Bastien : pour son grand retour, il a assuré le coup sur le plan défensif. Logique, en l’absence de Cimirot. On aurait aimé le voir plus offensif par moments, mais il avait certainement reçu des consignes. Très bon dans le pressing. Il aurait dû tenter sa chance en première période, seul devant la surface, mais il a fait le mauvais choix en redonnant le ballon à ses coéquipiers.

6 Raskin : moins en vue que lors de ses dernières sorties, il a commis beaucoup de (petites) fautes, dans un excès d’engagement. Mais face à Vormer et Vanaken, c’est certainement avec cette attitude qu’il fallait aborder ce choc. Il a touché pas mal de ballons et a souvent été à la base des actions liégeoises, sans se créer de véritable occasion.

6 Carcela : il a mis quelques minutes pour rentrer dans son match, mais il a ensuite été l’un des joueurs les plus actifs au milieu du côté du Standard. Il récupère un ballon dans une défense brugeoise un peu trop joueuse avant de remettre pour Lestienne qui ne parvient pas à faire la différence. Remplacé par Oulare un peu après l’heure de jeu.

5 Lestienne : ses premières minutes ont été très bonnes, c’est d’ailleurs lui qui délivre le premier centre dangereux du match. En retard sur Mata, il a récolté un carton jaune très tôt dans la rencontre, et on ne l’a plus trop vu en fin de première période, si ce n’est sur ce solo et cette frappe enroulée facilement captée par Mignolet juste avant le repos. Il prend ses responsabilités en tirant le penalty, mais bute d’abord sur Mignolet avant d’envoyer le « rebond » dans les nuages, alors que le but était quasi vide… Remplacé par Cop.

7 M. Balikwisha : devant, au milieu, derrière… il était partout dans ce match face à Bruges. Dommage qu’il n’ait pas été récompensé : sur une mauvaise relance de Mignolet, il a récupéré le ballon et n’a pas réussi à marquer dans le but vide, la faute au retour de Deli sur sa ligne. Une occasion de la tête aussi, sur un centre de Fai. Son pressing a été bon et il a également beaucoup provoqué balle au pied. Ce rôle de numéro 9 semble lui convenir à merveille. Remplacé par Jans.

Les remplaçants

6 Oulare : passeur décisif pour Lestienne qui a vu son but annulé pour un hors-jeu… de Oulare.

NC Cop : il provoque le deuxième penalty, celui de l’égalisation, grâce à son centre sur Rits.

NC Jans