Philippe Montanier revient sur le partage entre le Standard et le FC Bruges (1-1): «On peut mieux faire»

Au micro d’Eleven, Philippe Montanier, l’entraîneur du Standard, est revenu sur le partage entre sa formation et Bruges, ce samedi soir à Sclessin. « Plus on joue des équipes de haut niveau, plus on se hisse à leur niveau et au mieux c’est. On peut mieux faire, je trouve que la deuxième période a été bien plus pleine de notre côté et les jeunes continuent à progresser. »

Qu’a-t-il pensé des décisions de l’arbitre ? « Je n’ai pas revu les images. J’essaie de me concentrer sur les choses qui dépendent de moi. Ce qui ne dépend pas de moi… vous avez vu, j’ai pris un carton jaune. On ne va pas faire de commentaires sur l’arbitrage. On espère maintenant que les deux clubs vont briller en Coupe d’Europe. »