Les Zèbres à Genk pour relancer la machine

Alors qu’ils avaient livré un début de championnat tonitruant lors duquel ils avaient enchaîné six succès consécutifs, les Carolos ont connu des dernières semaines plus délicates avec un nul à Mouscron, une défaite face au Standard et, surtout, une élimination européenne qui a entamé le moral des troupes de Karim Belhocine. La mini-trêve semble donc être arrivée au meilleur moment, pas mal de joueurs ayant affiché quelques signes de fatigue lors des dernières rencontres.

« Je ne sais pas s’il y avait vraiment de la fatigue mais pour les joueurs qui ne sont pas partis en sélection, cette petite pause a malgré tout permis de récupérer physiquement mais aussi de travailler certaines choses et d’intégrer les nouveaux », disait ce vendredi l’entraîneur sambrien.

C’est que, depuis le revers face aux Rouches, trois nouvelles têtes ont débarqué au Mambourg : Jules Van Cleemput, Saido Berahino et Lukasz Teodorczyk, lequel est toutefois en revalidation et ne s’entraîne donc pas encore avec le groupe. Les deux premiers devraient, eux, disputer leurs premières minutes avec les Zèbres ce dimanche et pourraient ainsi aider leurs nouveaux coéquipiers à relancer la machine carolo.

« On n’est pas favoris »

« Mais nous ne sommes pas du tout favoris », calmait Karim Belhocine. « Nous sommes juste une équipe qui va à Genk avec l’envie de faire de belles choses. Quel que soit le match et quel que soit le moment de la saison, nous ne serons jamais favoris ! » D’autant plus que dans le camp d’en face, le nouveau coach Jess Thorup a bénéficié de la trêve pour mettre en place ses idées. « On connaît sa tactique, notamment grâce à ce qu’il a fait avant, et on connaît aussi les qualités de Genk mais ça reste un match de foot et on a essayé de se préparer au mieux », concluait un Karim Belhocine, déterminé à ramener quelque chose de la Luminus Arena.