Coronavirus: «On ne contrôle presque plus ce qu’il se passe», selon le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke

Frank Vandenbroucke, ministre de la Santé (sp.a) était l'invité de l'émission « C'est pas tous les jours dimanche » sur RTL TVI. Le ministre Vandenbroucke est revenu sur la deuxième vague de contaminations au Covid-19 qui frappe la Belgique ainsi que sur les dernières mesures prises par le Comité de concertation.

Franck Vandenbroucke a tiré la sonnette d’alarme. Il a rappelé la gravité de la situation en Wallonie et à Bruxelles. « Nous sommes la région la plus touchée d’Europe (…) Il s’agit quasi d’un tsunami, c’est-à-dire qu’on ne contrôle presque plus ce qu’il se passe ».