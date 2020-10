Prime de fin d’année, droit passerelle, exonération des cotisations…: voici le détail de l’enveloppe spéciale de crise de 500 millions d’euros

Les réunions qui ont eu lieu dimanche matin entre des représentants du secteur de l’horeca, entre autres, et les ministres Pierres-Yves Dermagne et David Clarinval ainsi que des représentants du cabinet Vandenbroucke (Santé) et Van Peteghem (Finances) ont été «constructives», a-t-on appris à la sortie.

Du côté des ministres, les deux réunions successives - la première avec des représentants de l’horeca, des traiteurs et exploitants de night clubs; la seconde avec ceux de l’événementiel, de la culture et des forains -, ont avant tout été l’occasion de détailler aux principaux concernés les aides supplémentaires qui ont été décidées pour les soutenir les prochains mois. Ces secteurs sont en effet les principaux impactés par le nouveau tour de vis annoncé vendredi à l’issue d’un Comité de concertation, pour lutter contre la propagation du coronavirus: fermeture des cafés et restaurants pendant quatre semaines, interdiction des réceptions et banquets sauf exceptions (hôtels et funérailles), limitation des rassemblements privés à 4 personnes, couvre-feu entre 24h00 et 5h00, etc.