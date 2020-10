Bruxelles: une aide supplémentaire de 3.000 euros pour les restaurants

Suite à sa décision fermer l’ensemble de l’horeca dès ce lundi 19 octobre, le gouvernement fédéral a prévu un plan d’aide pour le secteur. Il n’est pas le seul à voler à leur secours. Le principe est d’ores et déjà acté, annonce le cabinet de Barbara Trachte (Ecolo), la secrétaire d’Etat bruxelloise à la Transition économique : la Région de Bruxelles-Capitale va élargir aux restaurants sa prime de 3.000 euros déjà décidée pour les cafés de la capitale suite à leur fermeture il y a dix jours.

« La nouvelle de la fermeture de l’ensemble de l’horeca étant très récente et tout le monde s’agitant en tous sens pour soutenir le secteur, nous travaillons à affiner le dispositif », explique le cabinet de Barbara Trachte. Il s’agira donc a priori d’une prime unique et unifiée par établissement, quelle que soit sa taille car « procéder de la sorte permet d’aller beaucoup vite ». La Région bruxelloise, qui doit ficeler cela politiquement et techniquement, espère pouvoir verser cette aide avant la fin de mois de novembre.