D1A: nouvelle défaite pour Mouscron face à Eupen (0-2)

Mouscron reste lanterne rouge après sa défaite 0-2 face à Eupen dimanche dans le cadre de la 9e journée du championnat de Belgique de football. L’Excel reste bloqué à la dernière place avec 3 points, tandis que les Pandas sont 11e avec 11 points.

Knowledge Musona a inscrit le premier but à la 47e minute. Le Zimbabwéen était ensuite à l’assist sur le second but des Pandas, marqué de la tête par Jonathan Heris à la 79e minute : 0-2, score final.

Mouscron, seule équipe de D1A à n’avoir pas encore gagné le moindre match cette saison, fait la mauvaise affaire du week-end. Les Hurlus sont toujours derniers avec 3 points, à une unité de Waasland-Beveren, dont le match face à Eupen a été reporté à la suite des nombreux cas de coronavirus dans l’effectif waeslandien.

La 9e journée de championnat se poursuit dimanche avec le déplacement du leader Charleroi à Genk (18h15) et le match entre Anderlecht et OHL (20h30).