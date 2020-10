Hockey: le Léopold inflige un premier revers à l’Orée

La rencontre au sommet de la 8e journée de compétition a donc tourné à l’avantage des derniers champions de Belgique en titre alors que leurs adversaires du jour avaient réussi une entame de championnat parfaite en enchaînant 7 succès consécutifs. L’Orée a sombré à Uccle malgré la première apparition sous le maillot du club en division d’honneur de John-John Dohmen qui s’attendait évidemment à une tout autre entrée en matière cette saison. Dès la 5e minute de jeu, Tom Boon lançait les hostilités sur stroke avant de doubler l’avance du Léopold à 11e minute. Tomi Domene répliquait au quart d’heure sur stroke avant que l’équipe locale ne prenne l’ascendant au fur et à mesure des échanges sur son adversaire du jour. À la 26e minute, Tom Boon s’offrait même un triplé (portant son total personnel à 14 buts en 8 matchs) avant que l’Orée ne se retrouve à 8, en fin de première période, après les cartes vertes de Tomi Domene et d’Augustin Raemdonck puis la jaune de Manu Stockbroekx.

Les troupes de Xavier De Greve, excédés par les décisions arbitrales, perdaient petit à petit le fil de la partie et le Léopold en profitait pour enfoncer encore un peu plus le clou via Tom Degroote (sur penalty) et Maxime Plennevaux. À 5-1, l’international français, Timothée Clément, sous les yeux de son sélectionneur national, Jeroen Delmee, redonnait un peu d’espoir aux visiteurs à la 59e minute mais Tom Degroote mettait fin à tous suspens sur penalty alors qu’il restait moins de 120 secondes à jouer. Tomi Domene fixait alors le score final à 6-3 sur stroke.