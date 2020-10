Premier League: Tottenham concède le match nul face à West Ham après avoir mené de trois buts (3-3, vidéos)

West Ham est revenu au score (3-3) dans les dix dernières minutes du match de la 5e journée de la Premier League dimanche, après avoir été mené 3-0 jusqu’à la 82e minute par Tottenham. Toby Alderweireld a évolué tout le match au centre de la défense de l’équipe locale.

L’équipe de José Mourinho semblait avoir match gagné après le premier quart d’heure. Heung-Min Son a ouvert le score dès la première minute et Harry Kane a marqué deux fois à la 8e et 16e minute du match. Cela promettait pour le grand retour de Gareth Bale sous le maillot des Spurs. Le Gallois est monté sur la pelouse à la 72e minute.

Mais la fin du match a vu les Hammers revenir à égalité. Fabian Balbuena a marqué son premier but à la 82e minute (3-1) et peu après, Davinson Sanchez a marqué son propre but (85e, 3-2.). Dans le temps additionnel, Manuel Lanzini a réussi l’égalisation (90e+4).