Anderlecht – OHL: les Mauves tentent de faire le break (2-1, direct)

Actuels 9e du championnat, les Mauves doivent impérativement prendre les trois points face aux Louvanistes pour remonter à la 6e position, à trois points du leader Brugeois, et rester accrocher au wagon de tête.

Les faits du match :

33’ : Sur une inattention de Cullen, Henry récupère et accélère. Il sert Sowah sur sa gauche, qui adresse une frappe puissante du gauche. C'est repoussé par Van Crombrugge.

38’ : Sur une superbe tranversale de Kana, Tau obtient le ballon dans la surface. Il sert Murillo à droite, qui adresse un superbe centre à ras de terre dans la surface. C'est Yari Verschaeren qui reprend et marque d'un plat du pied droit puissant ! Verschaeren ouvre le score pour Anderlecht ! (1-0, 38e)

44’ : Percy Tau fait la différence dans l'axe et passe. Il tente un ballon piqué du droit devant Rafael Romo, mais le gardien vénézuélien s'impose ! Bien joué de la part du meneur de jeu sud-africain.

45’ : Le but pour Percy Tau ! Mykhailichenko déborde à gauche et adresse un sublime centre lifté dans la surface. Tau reprend de la tête et marque d'une superbe tête croisée, qui met Romo à terre ! (2-0, 45e)

53’ : Le but de la réduction de l'écart pour Frédéric Duplus ! Sur le coup franc, Mercier envoie un ballon fouetté dans la surface. Tau remet de la tête dans l'axe, pour... Duplus qui surgit et frappe fort sous la barre ! (2-1, 53e)