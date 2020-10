Coronavirus: un Belge sur deux obtient ses résultats de test en retard

Depuis le début de l’épidémie de coronavirus, une large partie de la population belge a vécu directement, ou indirectement, l’expérience du test. Outre les files, la difficulté de prendre un rendez-vous et la sensation désagréable, ce qui préoccupe le plus est la question du délai entre le test et la transmission du résultat.

Idéalement, il faudrait qu’on puisse savoir si on est positif au coronavirus dans les 24 heures après le prélèvement. Si le délai s’allonge, toute la mécanique du testing-traçing se brouille. Or, même la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale (PS) a bien été obligée de reconnaître à la télévision que ses proches n’avaient toujours pas obtenu leur résultat, deux jours après le prélèvement.

Elle n’est évidemment pas la seule. Les laboratoires sont, depuis quelques semaines, obligés de communiquer leurs délais aux autorités fédérales. On sait donc qui arrive à analyser et en combien de temps. Résultat ? Le 14 octobre (dernières données disponibles) moins de la moitié des résultats des tests effectués avaient été délivrés en moins de 24 heures. Rien que pour cette date, cela représente donc 35.000 personnes qui ont dû patienter plus longtemps que prévu. Cette situation empire jour après jour. Le 1er octobre, 65 % des résultats avaient été transmis en une journée. Durant l’été et jusqu’à la rentrée de septembre, on était au-delà des 75 %.

Précisons que ce n’est généralement pas la faute des laboratoires, ces derniers reçoivent plus de tests que leur capacité maximale d’analyse. Ils sont donc obligés d’en garder « au frais » jusqu’au lendemain voir plus, allongeant par la même occasion le délai de transmissions du résultat.