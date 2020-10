Kristoff content d’avoir complété le podium du Tour des Flandres: «Van der Poel et Van Aert trop forts»

Vainqueur du Tour des Flandres en 2015, Alexander Kristoff (UAE Team Emirates), troisième dimanche du Ronde, a terminé pour la septième fois de sa carrière dans le top 5 de la classique flandrienne. Le Norvégien de 33 ans n’a pas pu suivre Mathieu van der Poel et Wout van Aert mais a réglé le sprint des poursuivants.

« J’ai eu une bonne journée et je suis content d’être sur le podium. Vu l’attaque de Kasper Asgreen dans le dernier kilomètre, il a fallu lancer le sprint de loin pour le remonter et espérer monter sur la boîte. Je suis parvenu à garder Anthony Turgis et Yves Lampaert derrière moi », a expliqué Kristoff.

Pour le Norvégien, Wout van Aert et Mathieu van der Poel étaient, après la chute de Julian Alaphilippe, clairement les hommes les plus forts. « Sans aucune hésitation. Je n’ai jamais pensé au fait de pouvoir les reprendre. Ils étaient les meilleurs et l’ont plus que prouvé. »